Короткая жизнь супер-экшена: One Punch Man: World завершит работу 27 февраля

Проект One Punch Man: World, позиционировавшийся как главный 3D-экшен по вселенной «Ванпанчмена», официально прекратит своё существование. Издатель Crunchyroll Games сообщил, что серверы игры будут отключены 27 февраля 2026 года.

Игра не дотянула и до года с момента глобального релиза, став одной из самых краткоживущих крупных адаптаций аниме последних лет. Сюжет был пройден быстро, а новые обновления появлялись слишком редко, что оставляло игроков без мотивации возвращаться в мир OPM: World.

Хотя игровой мир был детализированным, ветеранам он быстро казался пустым и однообразным. Критике подверглись и внутриигровые покупки: система гача воспринималась как чрезмерно жадная, а прогресс без вложений денег шёл медленно. На фоне конкурентов вроде Solo Leveling: Arise или проектов Hoyoverse One Punch Man: World оказался не в силах удержать аудиторию.