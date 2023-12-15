One Punch Man: World обзавелась датой релиза, и она ближе, чем кажется

Бесплатная 3D-игра One Punch Man: World выйдет на PC, iOS (через App Store) и Android (через Google Play) 30 января 2024 года, сообщили издатели Crunchyroll Games и A Plus Japan.
В One Punch Man: World вы сможете разблокировать и прокачивать своих любимых героев из аниме "Ванпанчмен", таких как Генос. Кроме того, в центре Ассоциация Героев вы сможете встретить друзей, выполнить задания и объединить усилия для борьбы с врагами.
когда там уже третий сезон
Интересно, а если выбрать Сайтаму, он будет побеждать врагов, в том числе и жирных боссов с одного удара? Это же по сути легальный чит.)