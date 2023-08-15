One Punch Man: World получит играбельную демоверсию на Gamescom 2023

С 23 по 27 августа A PLUS JAPAN, мировой издатель популярных аниме-игр, и Crunchyroll Games, интерактивное подразделение мирового лидера в области аниме, объединят свои усилия на выставке Gamescom в Кельне, Германия, чтобы представить посетителям мероприятия первую играбельную демоверсию онлайн-экшена One Punch Man: World.
Посетители Gamescom одними из первых в мире увидят англоязычную демоверсию One Punch Man: World и получат возможность пройти героические испытания, чтобы выиграть тематические призы.
One Punch Man: World — это онлайн-игра в жанре экшн, воссоздающая мир всемирно популярного аниме-сериала «Ванпанчмен» и предлагающая хардкорный экшен для ПК и мобильных устройств. Игра будет доступна на разных платформах в App Store, Google Play и ПК с языковой поддержкой на английском, французском, немецком, испанском и португальском языках. Предварительная регистрация для ПК уже открыта на официальном сайте.