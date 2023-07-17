Состоялся анонс экшена One-Punch Man: World для ПК и мобильных устройств ©

В разработке находится новая видеоигра One-Punch Man для ПК и мобильных устройств. One-Punch Man: World разрабатывается компанией Perfect World, создавшей Tower of Fantasy и спин-офф Persona 5 The Phantom X для ПК и мобильных устройств, а издается Crunchyroll Games, интерактивным подразделением компании, специализирующейся на аниме.

One-Punch Man: World - многопользовательский экшен по мотивам аниме One-Punch Man, созданный для ПК, iOS и Android с кроссплатформенной игрой и прогрессией. По словам Crunchyroll, в игре будут представлены персонажи и способности из аниме.

Сюжет игры таков: "Зловещая волна нападений монстров поставила города Земли и Ассоциацию героев в затруднительное положение. Однако после трех лет специальных тренировок Сайтама стал настолько силен, что может побеждать противников одним ударом. Дело в том, что Сайтама занимается геройством просто для удовольствия, но когда каждый враг падает от одного удара, подавляющая мощь может показаться... скучной. Теперь перед самым спокойным и сильным героем появляется новый враг. Сможет ли он показать всю свою мощь сегодня?"

Вы откроете и повысите уровень героев из аниме, включая Геноса, и попадете в центр "Ассоциация героев", где сможете встретить друзей, пройти миссии и объединиться для совместных вылазок против врагов. Бой включает в себя своевременные уклонения, комбо и ультимейты. Вы сражаетесь в моментах, взятых из первого сезона One-Punch Man, "удар за ударом", и исследуете Z-City с помощью побочных действий и мини-игр.

Ожидается, что игра выйдет на рынок в 2023 году и будет поддерживаться микротранзакциями.