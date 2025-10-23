Новая хоррор-головоломка oneway.exe: Module 1.0 вышла в Steam

В Steam состоялся релиз инди-игры oneway.exe: Module 1.0, разработанной и изданной студией Disordered Media.

Этот проект в жанре хоррор-головоломки с видом от первого лица погружает игроков в атмосферу заброшенной видеоигры, пропитанной цифровым распадом. В центре сюжета — таинственная программа UNTITLED.exe и история 3 разработчиков, чья дружба формировалась в разные эпохи интернета. Игрокам предстоит решать головоломки, раскрывать мрачные тайны и сталкиваться с пугающими проявлениями цифрового мира.

Игра предлагает полностью трехмерный мир, анимированные кат-сцены, созданные покадрово, и оригинальный саундтрек от Marcy Nabors, известной по работе над Homestuck, Hiveswap и Deltarune.

На момент выхода игра получила смешанные отзывы: пользователи отмечают технические проблемы, включая баги и сбои, из-за которых некоторые игроки не могут пройти даже начальные этапы. Сообщается, что разработчики готовят патч первого дня для устранения ошибок, и пользователи советуют дождаться обновлений перед покупкой.