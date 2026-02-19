Больше 10 тысяч: российская игра X-Blades внезапно побила свой рекорд одновременных игроков в Steam

Российская игра в жанре слэшер X-Blades (Ониблэйд), выпущенная в 2007 году студией Gaijin Entertainment, неожиданно переживает второе рождение. После выхода HD-обновления в июне 2024 года и недавней распродажи в Steam, 9 февраля 2026 года количество одновременных игроков достигло пика в 10294 человека. Это рекорд для проекта, который долгое время оставался в тени.

В центре внимания - главная героиня Аюми, чей яркий и откровенный дизайн стал одной из причин возродившегося интереса. Многие игроки отмечают, что именно визуальная составляющая, наряду с динамичным геймплеем, привлекла новую аудиторию. "Рынок знает, чего хочет", - шутят в сообществе.

HD-обновление добавило поддержку широкоэкранных разрешений, улучшенную графику и переработанные кат-сцены в Full HD. Сейчас игра доступна со скидкой 60%, что способствует дальнейшему росту онлайна. Для старых фанатов это шанс переиграть культовый проект, а для новых - открыть забытый хит нулевых.