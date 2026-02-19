ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
X-Blades 23.11.2007
Экшен, Слэшер, От третьего лица, Аниме
7.8 197 оценок

Больше 10 тысяч: российская игра X-Blades внезапно побила свой рекорд одновременных игроков в Steam

2BLaraSex 2BLaraSex

Российская игра в жанре слэшер X-Blades (Ониблэйд), выпущенная в 2007 году студией Gaijin Entertainment, неожиданно переживает второе рождение. После выхода HD-обновления в июне 2024 года и недавней распродажи в Steam, 9 февраля 2026 года количество одновременных игроков достигло пика в 10294 человека. Это рекорд для проекта, который долгое время оставался в тени.

В центре внимания - главная героиня Аюми, чей яркий и откровенный дизайн стал одной из причин возродившегося интереса. Многие игроки отмечают, что именно визуальная составляющая, наряду с динамичным геймплеем, привлекла новую аудиторию. "Рынок знает, чего хочет", - шутят в сообществе.

HD-обновление добавило поддержку широкоэкранных разрешений, улучшенную графику и переработанные кат-сцены в Full HD. Сейчас игра доступна со скидкой 60%, что способствует дальнейшему росту онлайна. Для старых фанатов это шанс переиграть культовый проект, а для новых - открыть забытый хит нулевых.

30
28
Комментарии:  28
Ваш комментарий
QueasyRush

культовый проект? это мусор галимый всегда был, и этой картинке в посте идеально подходит слово - макрощелка, она даже на xbox 360 выходила, почитайте комментарии трофихантеров на стратеге https://stratege.ru/xbox360/games/x-blades

31
era aoi

Блин, 360-тый бокс... повеяло другим миром

7
MEGATAIMAN era aoi

так злобно настроен против игры где женский персонаж 🤔

видать этот перец любитель игрулек про "брутальных" пареньков 😸

7
TERMINATOR-T800

Игра в жанре слэшер

9
TERMINATOR-T800

Но с другой стороны

10
ant 36436
Сейчас игра доступна со скидкой 60%, что способствует дальнейшему росту онлайна.

Ключи годами продавались за 10 руб. как подорожало народ стал брать. Упс, она ещё и "ой, извините" 🤣

4
oleg21412

за 10 рублей не нашёл, но за 21 рубль есть точно😂😂😂

При этом в стим HD Delux продают за 10 долларов🤣🤣🤣

1
MEGATAIMAN

обе части игры великолепны особенно для своего времени

3
oleg21412

"обе"?)))

2
Skaynet Elektrikovich oleg21412

да, Blades of Time ещё есть )

1
Skaynet Elektrikovich Skaynet Elektrikovich

а ой, три получается, ещё и ониблейд

inkomniak

Blades of Time то получше будет

1
DedNotDeath

так это та же самая игра

Lemenus

Российская игра говорите...

1
oleg21412

😄😄😄 Интересно, что на зарубежном аккаунте показывает, что русский язык не поддерживается, а на российском аккаунте вообще не видно игры (видать скрыли)😂😂😂

Игра точно российская?😃😃😃

ZikZrad

Вроде как издатель TopWare Interactive, он видать и убрал из РФ региона игру. Так как другая их игра Blades of Time доступна в РФ, потому что студия Gaijin Entertainment сами издавали её

1
oleg21412 ZikZrad
Золотое русское аниме

Ну хз, тут вот такой пост увидел😄😄😄:

Пользователь ВКонтакте

9 человек играют // Константин Игоревич

Пользователь ВКонтакте

Не проходил оригинал увы // Михаил Ухов

Пользователь ВКонтакте

Коридорная игра, с непонятным сюжетом. // Артём Шевнин

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ