Больше 10 тысяч: российская игра X-Blades внезапно побила свой рекорд одновременных игроков в Steam

Российская игра в жанре слэшер X-Blades (Ониблэйд), выпущенная в 2007 году студией Gaijin Entertainment, неожиданно переживает второе рождение. После выхода HD-обновления в июне 2024 года и недавней распродажи в Steam, 9 февраля 2026 года количество одновременных игроков достигло пика в 10294 человека. Это рекорд для проекта, который долгое время оставался в тени.
В центре внимания - главная героиня Аюми, чей яркий и откровенный дизайн стал одной из причин возродившегося интереса. Многие игроки отмечают, что именно визуальная составляющая, наряду с динамичным геймплеем, привлекла новую аудиторию. "Рынок знает, чего хочет", - шутят в сообществе.
HD-обновление добавило поддержку широкоэкранных разрешений, улучшенную графику и переработанные кат-сцены в Full HD. Сейчас игра доступна со скидкой 60%, что способствует дальнейшему росту онлайна. Для старых фанатов это шанс переиграть культовый проект, а для новых - открыть забытый хит нулевых.
культовый проект? это мусор галимый всегда был, и этой картинке в посте идеально подходит слово - макрощелка, она даже на xbox 360 выходила, почитайте комментарии трофихантеров на стратеге https://stratege.ru/xbox360/games/x-blades
Блин, 360-тый бокс... повеяло другим миром
так злобно настроен против игры где женский персонаж 🤔
видать этот перец любитель игрулек про "брутальных" пареньков 😸
Ключи годами продавались за 10 руб. как подорожало народ стал брать. Упс, она ещё и "ой, извините" 🤣
за 10 рублей не нашёл, но за 21 рубль есть точно😂😂😂
При этом в стим HD Delux продают за 10 долларов🤣🤣🤣
обе части игры великолепны особенно для своего времени
"обе"?)))
да, Blades of Time ещё есть )
а ой, три получается, ещё и ониблейд
Blades of Time то получше будет
так это та же самая игра
Российская игра говорите...
😄😄😄 Интересно, что на зарубежном аккаунте показывает, что русский язык не поддерживается, а на российском аккаунте вообще не видно игры (видать скрыли)😂😂😂
Игра точно российская?😃😃😃
Вроде как издатель TopWare Interactive, он видать и убрал из РФ региона игру. Так как другая их игра Blades of Time доступна в РФ, потому что студия Gaijin Entertainment сами издавали её
Ну хз, тут вот такой пост увидел😄😄😄:
