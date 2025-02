Анонсирован ремастер Onimusha 2: Samurai's Destiny с трейлером и датой выхода

Среди абсолютных сюрпризов на выставке Capcom был анонс Onimusha 2: Samurai's Destiny Remastered, которая продолжает перезапуск японской мифологической серии с технической переработкой второй главы, представленной с коротким трейлером и указанием сроков выхода.

Onimusha 2: Samurai's Destiny Remastered выйдет в 2025 году на ПК, PS4, Nintendo Switch и Xbox One, то есть раньше Onimusha: Way of the Sword, новой главы, анонсированной на The Game Awards 2024 и выходящей в 2026 году.

Мы вернемся в прошлое с ремастированной версией второй главы, первоначально вышедшей в 2002 году на PlayStation 2 и оставшейся в сердцах многих фанатов, которые теперь смогут сыграть в нее снова в обновленном виде.

Тизер-трейлер не позволяет детально рассмотреть геймплей, но поскольку это ремастер, можно предположить, что основная структура игры осталась такой же, как и в оригинале.