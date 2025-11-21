Capcom удалила защиту Denuvo из ремастера Onimusha 2: Samurai's Destiny

Как стало известно, сегодня компания Capcom выпустила новое обновление для ремастера Onimusha 2: Samurai's Destiny, в котором удалила защиту Denuvo.



Это произошло спустя ровно полгода с момента релиза игры - всё это время она оставалась невзломанной. Размер EXE-файла игры после удаления защиты Denuvo уменьшился на внушительные 351 МБ.

Вместо Denuvo издатель добавил защиту Enigma. Впрочем, судя по предыдущим играм, она не является большой трудностью для взломщиков и обычно её взламывают в течение суток.

Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.