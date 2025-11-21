ЧАТ ИГРЫ
Onimusha 2: Samurai's Destiny 27.08.2002
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8 86 оценок

Capcom удалила защиту Denuvo из ремастера Onimusha 2: Samurai's Destiny

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня компания Capcom выпустила новое обновление для ремастера Onimusha 2: Samurai's Destiny, в котором удалила защиту Denuvo.

Это произошло спустя ровно полгода с момента релиза игры - всё это время она оставалась невзломанной. Размер EXE-файла игры после удаления защиты Denuvo уменьшился на внушительные 351 МБ.

Вместо Denuvo издатель добавил защиту Enigma. Впрочем, судя по предыдущим играм, она не является большой трудностью для взломщиков и обычно её взламывают в течение суток.

Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

