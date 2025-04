Capcom выпустила ролик, призванный познакомить новых игроков с историей культовой франшизы Onimusha

Capcom продолжает подогревать интерес к возрождённой серии Onimusha. В преддверии релиза обновлённой версии Onimusha 2: Samurai's Destiny, который состоится 23 мая 2025 года, компания выпустила обзорное видео, призванное познакомить новых игроков с историей культовой франшизы. Ролик длительностью около четырёх минут кратко пересказывает события первых двух игр, акцентируя внимание на ключевых персонажах, врагах и геймплейных особенностях.

Видеоматериал начинается с Onimusha: Warlords, вышедшей в 2001 году, и демонстрирует оригинальные элементы игрового процесса, а также атмосферу средневековой Японии, охваченной демонической угрозой. Затем акцент переходит на Onimusha 2, где нас знакомят с новым героем — Дзюбэем Ягю. Сюжет второй части разворачивается спустя 13 лет после первой, в 1573 году. Протагонист стремится отомстить за разрушенную деревню и остановить демонизированного Нобунагу Оду, возглавившего силы зла.

Важно отметить, что играть во вторую часть можно и без знакомства с первой, однако Capcom рекомендует пройти обе — особенно с учётом выхода бандла, включающего две первые игры. Это не только поможет глубже понять мир Onimusha, но и подготовит к новой главе — Way of the Sword, которая уже на горизонте.