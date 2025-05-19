Новый трейлер Onimusha 2: Samurai's Destiny посвящён одному из спутников Котаро Фуме

Onimusha 2: Samurai's Destiny, ремастер классической игры-боевика Capcom, выйдет всего через несколько дней. Чтобы подготовить игроков, компания выпустила новый трейлер.

В новейшем видео основное внимание уделяется Котаро Фуме, одному из четырех спутников главного героя на протяжении всей истории. В свои 17 лет Котаро уже является главой клана Фума, будучи ниндзя, который всегда готов отдать свою жизнь.

Onimusha 2: Samurai's Destiny возвращается с графикой высокого разрешения и современным управлением для критических контратак иссен и напряженных сражений на мечах. Испытайте драматическую историю мести в феодальной Японии.

Onimusha 2: Samurai's Destiny выйдет 23 мая 2025 года на Nintendo Switch, ПК, PlayStation 4 и Xbox One.