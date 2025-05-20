Новый трейлер Onimusha 2: Samurai's Destiny знакомит с харизматичным стрелком Магоичи Сайгой

Компания Capcom представила свежий трейлер ремастера Onimusha 2: Samurai's Destiny, в котором особое внимание уделено одному из ключевых персонажей — Магоичи Сайге. Его образ служит интересным контрастом главному герою — Дзюбею Ягю, самураю классической школы.

Магоичи — представитель реально существовавшего клана Сайга, прославившегося мастерским обращением с огнестрельным оружием. В игре он вооружён мощным мушкетом, позволяющим атаковать врагов на дистанции, что резко отличает его стиль боя от традиционного ближнего боя. В трейлере можно увидеть разнообразные комбо и тактические решения, которые Магоичи использует в бою — от точных выстрелов до зрелищных манёвров.

Однако не только в бою он хорош. За насмешливой улыбкой и лёгкой бравадой скрывается харизматичный борец за справедливость. Магоичи не просто воин, он — защитник угнетённых, сражающийся за простых людей в мире, погрязшем в тьме и насилии.

Ремастированная Onimusha 2: Samurai's Destiny выходит уже 23 мая на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Обновлённая версия предлагает улучшенную графику, альтернативную схему управления (взамен старой «танковой») и более отзывчивую систему контрприёмов.