Onimusha 2: Samurai's Destiny получит физическое издание от Limited Run Games

Выпуск ремастерированной версии Onimusha 2: Samurai's Destiny в мае этого года — еще один шаг Capcom, чтобы напомнить фанатам о серии и подготовить их к премьере первой полноценной новой части за почти 20 лет.

Тем не менее, в японской компании поняли, что одной цифровой версии для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК может оказаться недостаточно для преданных фанатов. И вот Capcom сообщила, в рамках сотрудничества с издателем Limited Run Games обновленная версия Onimusha 2: Samurai Destiny выйдет еще и на физических носителях.

Ремастер Onimusha 2: Samurai's Destiny получил HD-графику и некоторые современные функции, такие как автосохранение, переключение соотношения сторон и возможность смены оружия без необходимости выхода в меню.

Релиз физического издания Onimusha 2 состоится в 2026 году.