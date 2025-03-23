Опубликовано новое видео о ремастере Onimusha 2: Samurai's Destiny с комментариями режиссера оригинала

Capcom представила новый трейлер Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remastered, в котором режиссер оригинальной игры Мотохиде Эширо рассказал о работе над обновленным изданием и ключевых нововведениях. Видео дает более детальный взгляд на переработанный боевой процесс, улучшенную графику и дополнительный контент, который ждет игроков в переиздании.

Главные особенности ремастера

Обновленная система критических атак — теперь можно связывать их в комбо, если нажимать кнопку с правильным таймингом.

Дополненные магические атаки и новые заряжаемые удары.

Сложнейший режим "Настоящий ад", в котором любая атака врага убивает персонажа мгновенно.

Все дополнительные режимы и мини-игры доступны с самого начала, в отличие от оригинала, где они открывались после прохождения основной кампании.

Коллекция из 100 концепт-артов в высоком разрешении, созданных знаменитым художником Кадзуо Накамурой.

Цифровой саундтрек из 40 композиций, доступный для прослушивания в любое время.

Эширо подчеркнул, что Onimusha 2 стала его первой работой в качестве режиссера, поэтому проект занимает особое место в его карьере. По его словам, ремастер не просто улучшает графику, но и делает игру удобнее, сохраняя атмосферу классического самурайского экшена.

Выход Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remastered состоится 23 мая 2025 года.