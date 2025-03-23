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Onimusha 2: Samurai's Destiny 27.08.2002
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8 76 оценок

Опубликовано новое видео о ремастере Onimusha 2: Samurai's Destiny с комментариями режиссера оригинала

Gutsz Gutsz

Capcom представила новый трейлер Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remastered, в котором режиссер оригинальной игры Мотохиде Эширо рассказал о работе над обновленным изданием и ключевых нововведениях. Видео дает более детальный взгляд на переработанный боевой процесс, улучшенную графику и дополнительный контент, который ждет игроков в переиздании.

Главные особенности ремастера

  • Обновленная система критических атак — теперь можно связывать их в комбо, если нажимать кнопку с правильным таймингом.
  • Дополненные магические атаки и новые заряжаемые удары.
  • Сложнейший режим "Настоящий ад", в котором любая атака врага убивает персонажа мгновенно.
  • Все дополнительные режимы и мини-игры доступны с самого начала, в отличие от оригинала, где они открывались после прохождения основной кампании.
  • Коллекция из 100 концепт-артов в высоком разрешении, созданных знаменитым художником Кадзуо Накамурой.
  • Цифровой саундтрек из 40 композиций, доступный для прослушивания в любое время.

Эширо подчеркнул, что Onimusha 2 стала его первой работой в качестве режиссера, поэтому проект занимает особое место в его карьере. По его словам, ремастер не просто улучшает графику, но и делает игру удобнее, сохраняя атмосферу классического самурайского экшена.

Выход Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remastered состоится 23 мая 2025 года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
vertehwost

самооценка, конечно, бесплатная но ты не а*****й, я не против ремастера но это все таки ленивый ремастер

0
NewKidsTurbo

Им бы ремейк на эту игру, все же ремастер...смотреть на анимации 2002 года с обновленной графикой - такое себе развлечение. А ведь игра-то очень крутая.

-3