Разработчики ремастера Onimusha 2: Samurai's Destiny рассказали про новый уровень сложности

Разработчики ремастера Onimusha 2: Samurai's Destiny поделились подробностями о самом сложном испытании в игре — новом уровне сложности «Ад». Директор проекта Мотохиде Эширо во время презентации Future Games Show Spring признался, что даже он сам не смог его осилить.

Этот режим полностью соответствует своему названию. Если потеряете концентрацию хотя бы на мгновение, враг отправит вас на тот свет, — рассказал Эширо.

Однако в студии нашлись сотрудники, которым удалось пройти «Ад», доказав, что это всё-таки возможно.

Ремастер Onimusha 2 предлагает не только новое испытание для хардкорных игроков, но и множество обновлений, включая HD-графику, улучшенный интерфейс и другие нововведения, делающие игру комфортнее. Для Эширо этот проект особенно важен, ведь именно с оригинальной Samurai’s Destiny начался его путь в роли директора.

Ждать осталось недолго: Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remastered выйдет уже 23 мая на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК.