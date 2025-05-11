Ремастер Onimusha 2: Samurai's Destiny оказался в центре дискуссий из-за изменений во внешности персонажа

Сетевой ресурс GoNintendoTweet опубликовал сообщение, озаглавленное "Поклонники заметили необъяснимую смену гардероба в Onimusha 2: Samurai's Destiny Remaster". К публикации прилагались сравнительные изображения, демонстрирующие, что в обновленной версии игры один из женских персонажей, ранее появлявшийся в достаточно откровенном костюме с глубоким вырезом, теперь представлен в более закрытом варианте одежды. Оригинальный наряд, включавший элементы, подчеркивающие фигуру, был заменен на альтернативный дизайн, который прикрывает ранее открытые участки тела.

Значительная часть комментаторов выразила недовольство внесенными изменениями, расценив их как акт цензуры. Пользователи указывали на то, что оригинальный дизайн является частью художественного видения создателей игры 2002 года, и его изменение в ремастере искажает первоначальный замысел. Многие комментаторы прямо заявили, что использованная формулировка "необъяснимая смена гардероба" является попыткой смягчить или завуалировать истинную природу изменений, которую они однозначно идентифицируют как цензурирование контента.

В многочисленных ответах на исходное сообщение и в самостоятельных публикациях игроки призывали называть вещи своими именами. Фразы вроде "Это называется цензура, а не смена гардероба", "Почему вы так боитесь назвать это своими словами?" и просто "Цензура" стали лейтмотивом обсуждения. Некоторые пользователи выразили опасения, что подобные правки могут стать распространенной практикой при переиздании старых игр, что приведет к потере аутентичности и оригинального шарма классических проектов. Часть игроков заявила, что из-за подобных изменений они могут отказаться от покупки ремастера, предпочитая сохранить верность оригинальной версии игры, свободной от, по их мнению, необоснованных исправлений.