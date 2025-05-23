Ремастер Onimusha 2: Samurai's Destiny стал доступен на ПК и консолях

Capcom сообщила о выходе ремастера Onimusha 2: Samurai's Destiny, тщательно обновленной версии классического приключенческого боевика 2002 года, который доступен в Steam, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox

В этой захватывающей истории о мести и доблести вы примеряете на себя роль Дзюбэя Ягю, единственного выжившего из вырезанной деревни. С горячим желанием бросить вызов повелителю демонов Нобунаге Оде Дзюбэй заключает союзы с уникальными спутниками, каждый из которых вооружен собственными способностями, помогающими ему в бою и исследовании.

Обзоры Onimusha 2: Samurai's Destiny более неоднозначны, чем могли надеяться давние поклонники. В настоящее время средний балл игры на Metacritic составляет 76. Ремастер сохраняет очарование, атмосферу и дизайн оригинала — со всеми недостатками. Визуальные эффекты и элементы управления отражают их корни начала 2000-х, что может разделить современных игроков, но давние поклонники оценят аутентичный опыт. Как отмечает один рецензент, сила игры заключается как в ее ретро-механике, так и в ее ограничениях.