Ремастер самурайского экшена Onimusha 2: Samurai's Destiny получит текстовую русскую локализацию

Capcom порадовала фанатов самурайских экшенов анонсом ремастера Onimusha 2: Samurai's Destiny, а отечественные игроки будут рады узнать, что возвращение легендарного самурая Дзюбэя Ягю получит текстовую русскую локализацию. Эта информация появилась на официальной странице игры.

Релиз Onimusha 2: Samurai's Destiny запланирован на 2025 год для PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Игроки смогут насладиться обновленной графикой и улучшенным игровым процессом, а также полностью погрузиться в сюжет благодаря текстовому переводу на русский язык.

Это отличная новость для всех поклонников серии Onimusha, ведь оригинальная игра, вышедшая в 2002 году на PlayStation 2, не имела официальной локализации на русском языке. Теперь же у игроков появится возможность в полной мере оценить захватывающий сюжет и атмосферу феодальной Японии, не испытывая языкового барьера.

Стоит отметить, что это не единственный подарок от Capcom для русскоязычных фанатов Onimusha. В 2026 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S выйдет совершенно новая игра в серии под названием Onimusha: Way of the Sword, которая получит полную русскую озвучку.