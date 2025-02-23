Стали известны системные требования к ПК ремастера Onimusha 2: Samurai's Destiny

Capcom раскрыла официальные системные требования к ПК для ремастера Onimusha 2: Samurai’s Destiny. Обновлённая версия игры будет иметь графику более высокого разрешения и модернизированное управление для выполнения критических контратак иссен и интенсивного фехтования.
ПК-геймерам понадобится как минимум Intel Core Core i3 8350k или AMD Ryzen 3 3200G с 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX560. Игра будет использовать API DX12, и ей потребуется 25 ГБ свободного места на диске.
Capcom рекомендует использовать Intel Core Core i3 8350k или AMD Ryzen 3 3200G с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX570.
Минимальные:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: WINDOWS 10 (требуется 64-разрядная версия), WINDOWS 11
- Процессор: Intel Core Core i3 8350k или AMD Ryzen3 3200G
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce GTX 960 (VRAM 4GB) или AMD Radeon RX560 (VRAM 4GB)
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 25 ГБ свободного места
- Дополнительные примечания: Частота обновления монитора должна быть установлена на уровне 60 Гц или выше. Частота кадров может падать в сценах с интенсивной графикой.
Рекомендуемые:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: WINDOWS 10 (требуется 64-разрядная версия), WINDOWS 11
- Процессор: Intel Core Core i3 8350k или AMD Ryzen3 3200G
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 6GB) или AMD Radeon RX570 (VRAM 4GB)
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 25 ГБ свободного места
- Дополнительные примечания: Частота обновления монитора должна быть установлена на 60 Гц или выше.
Capcom выпустит Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remastered 23 мая.
Судя по скриншотам из сети, они задники прогнали через AI апскейл.
Нафиг основную трилогию, дайте лучше Ремастер Dawn of Dreams! // Матвей Ефимов
На эмуле пс2 требования меньше будут!