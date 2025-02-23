Стали известны системные требования к ПК ремастера Onimusha 2: Samurai's Destiny

Capcom раскрыла официальные системные требования к ПК для ремастера Onimusha 2: Samurai’s Destiny. Обновлённая версия игры будет иметь графику более высокого разрешения и модернизированное управление для выполнения критических контратак иссен и интенсивного фехтования.

ПК-геймерам понадобится как минимум Intel Core Core i3 8350k или AMD Ryzen 3 3200G с 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX560. Игра будет использовать API DX12, и ей потребуется 25 ГБ свободного места на диске.

Capcom рекомендует использовать Intel Core Core i3 8350k или AMD Ryzen 3 3200G с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX570.

Минимальные:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

ОС: WINDOWS 10 (требуется 64-разрядная версия), WINDOWS 11

Процессор: Intel Core Core i3 8350k или AMD Ryzen3 3200G

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 960 (VRAM 4GB) или AMD Radeon RX560 (VRAM 4GB)

DirectX: Версия 12

Накопитель: 25 ГБ свободного места

Дополнительные примечания: Частота обновления монитора должна быть установлена ​​на уровне 60 Гц или выше. Частота кадров может падать в сценах с интенсивной графикой.

Рекомендуемые:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

ОС: WINDOWS 10 (требуется 64-разрядная версия), WINDOWS 11

Процессор: Intel Core Core i3 8350k или AMD Ryzen3 3200G

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 6GB) или AMD Radeon RX570 (VRAM 4GB)

DirectX: Версия 12

Накопитель: 25 ГБ свободного места

Дополнительные примечания: Частота обновления монитора должна быть установлена ​​на 60 Гц или выше.

Capcom выпустит Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remastered 23 мая.