Трейлер ремастера Onimusha 2: Samurai's Destiny демонстрирует улучшения, режимы и бонусы

Capcom представила новый трейлер ремастера Onimusha 2: Samurai's Destiny, в котором подробно рассказала о нововведениях, ждущих игроков в обновлённой версии классического экшена. Ремастер выходит уже 23 мая на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а также будет доступен на PS5 и Xbox Series X/S благодаря обратной совместимости.

Одним из главных дополнений стали два новых уровня сложности. Режим Easy открыт с самого начала и предназначен для игроков, которые хотят сосредоточиться на сюжете, не тратя нервы на сражения. Противники становятся гораздо слабее, и прохождение становится комфортнее. Противоположностью выступает режим Hell — настоящий вызов даже для опытных самураев. В этом режиме враги действуют агрессивнее, ресурсов становится меньше, а герой может погибнуть от одного удара.

Также с самого начала будут доступны три мини-игры: The Man in Black, Team Oni и Puzzle Phantom Realm. Это избавит игроков от необходимости искать их вручную, как в оригинале. Любителям коллекционировать визуальные материалы понравится новая галерея концепт-артов — она включает более 100 рисунков дизайнера Кейты Амемии, созданных во время разработки игры.

Особое внимание Capcom уделила звуку. Игроки смогут наслаждаться оригинальным саундтреком, состоящим из 43 треков, прямо из меню. Кроме того, трейлер подтвердил наличие разнообразной косметики, HD-графики, улучшенной схемы управления и системы автосохранений, делающей игру более дружелюбной к новичкам.

Onimusha 2: Samurai's Destiny — ремастер одноимённой игры 2002 года, ранее выходившей исключительно на PlayStation 2. Теперь эта часть культовой франшизы впервые появится на других платформах, включая ПК. В цифровых магазинах уже доступен предзаказ, за который полагаются бонусы: эксклюзивные музыкальные треки и внутриигровые предметы, облегчающие старт.

Напомним, что одновременно с ремастером Capcom также анонсировала новую игру серии — Onimusha: Way of the Sword, что может указывать на возвращение легендарной франшизы в полноценном формате.