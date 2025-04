Ремастер Onimusha: Warlords получил режим Hell Mode и поддержку русского языка

Capcom объявила о новом обновлении для ремастера Onimusha: Warlords, которое вышло 23 апреля. Главное нововведение — режим Hell Mode («Ад»), в котором противники убивают героя с одного удара, делая каждую схватку особенно напряжённой. Этот режим ранее был анонсирован для ремастера Onimusha 2, но теперь он станет доступен и в первой части.

Также обновление добавит поддержку шести языков, включая русский, корейский, польский, арабский, бразильский португальский и латиноамериканский испанский — отличная новость для фанатов, ждавших локализацию.

Тем временем поклонники серии могут радоваться и другим новостям — в разработке находятся ремастер Onimusha 2: Samurai's Destiny и новая игра во франшизе под названием Onimusha: Way of the Sword.

Onimusha: Warlords Remaster доступна на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.