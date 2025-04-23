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Onimusha: Warlords 06.07.2001
Экшен, Ужасы, Слэшер
7.4 70 оценок

Ремастер Onimusha: Warlords получил режим Hell Mode и поддержку русского языка

butcher69 butcher69

Capcom объявила о новом обновлении для ремастера Onimusha: Warlords, которое вышло 23 апреля. Главное нововведение — режим Hell Mode («Ад»), в котором противники убивают героя с одного удара, делая каждую схватку особенно напряжённой. Этот режим ранее был анонсирован для ремастера Onimusha 2, но теперь он станет доступен и в первой части.

Также обновление добавит поддержку шести языков, включая русский, корейский, польский, арабский, бразильский португальский и латиноамериканский испанский — отличная новость для фанатов, ждавших локализацию.

Тем временем поклонники серии могут радоваться и другим новостям — в разработке находятся ремастер Onimusha 2: Samurai's Destiny и новая игра во франшизе под названием Onimusha: Way of the Sword.

Onimusha: Warlords Remaster доступна на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
vertehwost

Это какой то троллинг от Capcom?выпускать русский для игры недоступной в России, и нет, то что кроме России где-то пользуются русским не канает

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Юрий Пенкин

в 2018 какпком ещё не топила за ру рынок, щас одумались

vertehwost Юрий Пенкин

Но они до сих пор в нём отсутствуют

PICTURE ORGANIC

Ремастер Onimusha: Warlords вышел ещё аж 2019 году? Даже не знал об этом. И сейчас, спустя шесть лет добавили русский язык??? Обалдеть, конечно...Глядишь и в Starfield когда-нибудь перевод добавят.

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Юрий Пенкин

вот вот, может и в обливион добавят

Юрий Пенкин

а 120 фпс на консолях получила?

CRAZY rock GAME

Как будто она на пк чего получала

Юрий Пенкин CRAZY rock GAME

да, на пк походу тоже лок на 60, сейчас увидел что если купить вторую часть до 30 июня, то вроде как дадут первую в подарок

CRAZY rock GAME

Спасибо конечно, но я уже на компе начал проходить