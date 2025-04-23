Ремастер Onimusha: Warlords получил режим Hell Mode и поддержку русского языка

Capcom объявила о новом обновлении для ремастера Onimusha: Warlords, которое вышло 23 апреля. Главное нововведение — режим Hell Mode («Ад»), в котором противники убивают героя с одного удара, делая каждую схватку особенно напряжённой. Этот режим ранее был анонсирован для ремастера Onimusha 2, но теперь он станет доступен и в первой части.
Также обновление добавит поддержку шести языков, включая русский, корейский, польский, арабский, бразильский португальский и латиноамериканский испанский — отличная новость для фанатов, ждавших локализацию.
Тем временем поклонники серии могут радоваться и другим новостям — в разработке находятся ремастер Onimusha 2: Samurai's Destiny и новая игра во франшизе под названием Onimusha: Way of the Sword.
Onimusha: Warlords Remaster доступна на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.
Это какой то троллинг от Capcom?выпускать русский для игры недоступной в России, и нет, то что кроме России где-то пользуются русским не канает
в 2018 какпком ещё не топила за ру рынок, щас одумались
Но они до сих пор в нём отсутствуют
Ремастер Onimusha: Warlords вышел ещё аж 2019 году? Даже не знал об этом. И сейчас, спустя шесть лет добавили русский язык??? Обалдеть, конечно...Глядишь и в Starfield когда-нибудь перевод добавят.
вот вот, может и в обливион добавят
а 120 фпс на консолях получила?
Как будто она на пк чего получала
да, на пк походу тоже лок на 60, сейчас увидел что если купить вторую часть до 30 июня, то вроде как дадут первую в подарок
Спасибо конечно, но я уже на компе начал проходить