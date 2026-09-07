Акции Capcom обновили годовой максимум на фоне успешного релиза Onimusha: Way of the Sword

Успешный релиз экшена Onimusha: Way of the Sword, состоявшийся 4 сентября, вызвал резкий рост акций Capcom на Токийской фондовой бирже. По данным профильного портала GameBiz, уже 7 сентября ценные бумаги компании достигли нового годового пика. Финансовый рынок крайне позитивно отреагировал на коммерческие успехи проекта, который вернул интерес инвесторов к культовой франшизе.

Новая часть серии продемонстрировала выдающиеся результаты: всего за первые сутки мировые продажи превысили 1 миллион копий. Игра получила высокие оценки от критиков, зафиксировав 85 баллов на Metacritic. Кроме того, игра стремительно возглавила глобальный чарт продаж в Steam (удерживая лидерство в Японии три дня подряд) и собрала на платформе пиковый онлайн более 85 000 человек.

В самой Capcom высокий спрос связывают не только с обновленной боевой системой и современной графикой. Руководство выделило эффективный маркетинг: интерес аудитории подогрели серией демоверсий и закрытыми пресс-показами перед релизом.

Onimusha: Way of the Sword доступена на ПК (Steam, EGS, Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S и Switch 2.