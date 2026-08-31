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Onimusha: Way of the Sword 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.5 168 оценок

Берегитесь спойлеров: физические издания Onimusha Way of the Sword досрочно поступили в розницу в Европе

Gruz_ Gruz_

Издательству Capcom не удалось удержать конфиденциальность своего главного релиза этой осени — Onimusha: Way of the Sword. В Европе зафиксированы случаи преждевременного старта розничных продаж: по сообщениям очевидцев, одна из торговых сетей выставила игру на прилавки на неделю раньше срока. Нарушение официального эмбарго ставит под угрозу маркетинговую кампанию экшена и лишает разработчиков контроля над важными сюжетными тайнами.

Преждевременное появление дисков у покупателей неизбежно спровоцирует масштабную волну сливов. В ближайшие дни соцсети и видеохостинги могут наполниться спойлерами, записями финала, деталями миссий и скрытыми геймплейными механиками. Интрига вокруг одного из самых ожидаемых проектов года оказалась под серьезным ударом.

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Игровое сообщество рекомендует пользователям временно воздержаться от посещения профильных форумов или использовать фильтрацию по ключевым словам. Такие меры предосторожности помогут избежать преждевременного раскрытия сюжета и сохранят интригу во время самостоятельного прохождения.

Официальный релиз экшена Onimusha: Way of the Sword на ПК и консолях состоится 4 сентября 2026 года с полной русской локализацией.

Консоли 4
12
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
MrMaximusX

что то ничего нового и интересного я не увидел в этой игре ,похожа больно на Секиро только с сюжетом..

6
CRAZY rock GAME

Пусть спойлерят, Onimusha на последнем месте игра которую я возьму в этом году

6
Vurdalak

Зумеры объедаются спойлерами.

2
Le Samourai

Абсолютно насрать на спойлеры к играм Capcom. Они вообще не про это

2
GregorNN

Сначала прочитал до