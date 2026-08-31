Берегитесь спойлеров: физические издания Onimusha Way of the Sword досрочно поступили в розницу в Европе

Издательству Capcom не удалось удержать конфиденциальность своего главного релиза этой осени — Onimusha: Way of the Sword. В Европе зафиксированы случаи преждевременного старта розничных продаж: по сообщениям очевидцев, одна из торговых сетей выставила игру на прилавки на неделю раньше срока. Нарушение официального эмбарго ставит под угрозу маркетинговую кампанию экшена и лишает разработчиков контроля над важными сюжетными тайнами.

Преждевременное появление дисков у покупателей неизбежно спровоцирует масштабную волну сливов. В ближайшие дни соцсети и видеохостинги могут наполниться спойлерами, записями финала, деталями миссий и скрытыми геймплейными механиками. Интрига вокруг одного из самых ожидаемых проектов года оказалась под серьезным ударом.

Игровое сообщество рекомендует пользователям временно воздержаться от посещения профильных форумов или использовать фильтрацию по ключевым словам. Такие меры предосторожности помогут избежать преждевременного раскрытия сюжета и сохранят интригу во время самостоятельного прохождения.

Официальный релиз экшена Onimusha: Way of the Sword на ПК и консолях состоится 4 сентября 2026 года с полной русской локализацией.