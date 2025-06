Capcom два года боролась за право показать лицо легендарного актера в игре Onimusha: Way of the Sword

Компания Capcom рассказала, что на получение прав на использование образа легендарного японского актера Тосиро Мифунэ в качестве лица главного героя Onimusha: Way of the Sword, Миямото Мусаси, ушло почти два года.

В интервью Game Watch режиссер Сатору Нихэй и продюсер Акихито Кадоваки объяснили, что сходство с Мифунэ, умершим в 1997 году, было не случайностью, а сознательным выбором с самого начала разработки, которая началась где-то в 2020 году. Переговоры с наследниками актера, символа самурайского кино, были завершены в 2022 году. Разработчики Onimusha: Way of the Sword искали для игры образа «упорного» героя, закаленного в боях воина, покрытого кровью и грязью.

"Мы были полны решимости использовать лицо Мифунэ, чтобы показать Мусаси", - сказал Кадоваки, говоря о главном герое игры, источником вдохновения для которого послужил легендарный японский фехтовальщик Миямото Мусаси.

Мы очень старались превратить нашего нового протагониста, Мусаси, в совершенно нового персонажа. И в этом смысле мы были абсолютно уверены, что для его образа нужно использовать именно внешность Мифунэ. Учитывая, насколько тщательно мы прорабатывали детали, мы можем с уверенностью сказать, что он стал действительно идеальным протагонистом для нашей серии".

Onimusha: Way of the Sword выйдет в 2026 году для PS5, Xbox Series и PC.