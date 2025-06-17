Capcom два года боролась за право показать лицо легендарного актера в игре Onimusha: Way of the Sword

Компания Capcom рассказала, что на получение прав на использование образа легендарного японского актера Тосиро Мифунэ в качестве лица главного героя Onimusha: Way of the Sword, Миямото Мусаси, ушло почти два года.
В интервью Game Watch режиссер Сатору Нихэй и продюсер Акихито Кадоваки объяснили, что сходство с Мифунэ, умершим в 1997 году, было не случайностью, а сознательным выбором с самого начала разработки, которая началась где-то в 2020 году. Переговоры с наследниками актера, символа самурайского кино, были завершены в 2022 году. Разработчики Onimusha: Way of the Sword искали для игры образа «упорного» героя, закаленного в боях воина, покрытого кровью и грязью.
"Мы были полны решимости использовать лицо Мифунэ, чтобы показать Мусаси", - сказал Кадоваки, говоря о главном герое игры, источником вдохновения для которого послужил легендарный японский фехтовальщик Миямото Мусаси.
Мы очень старались превратить нашего нового протагониста, Мусаси, в совершенно нового персонажа. И в этом смысле мы были абсолютно уверены, что для его образа нужно использовать именно внешность Мифунэ. Учитывая, насколько тщательно мы прорабатывали детали, мы можем с уверенностью сказать, что он стал действительно идеальным протагонистом для нашей серии".
Onimusha: Way of the Sword выйдет в 2026 году для PS5, Xbox Series и PC.
Полный конечно бред когда на всякие разрешения уходят годы. Всё уже должно быть автоматизировано и проходить чуть ли не моментально "убирая" тех всех посредников, что тормозят процесс.
Круто. А Санада Хироюки может быть согласился и за две недели. Он даже и похож на постер.
Но игроки хотят легендарного актера. Прада 99% даже не смотрело фильмы с Мифунэ, но кого это волнует в Сарком?
А еще было бы круто Киану Ривза в онимушу. А почему нет? Жан Рено же был
Да плевать Capcom на дурачков-зумерков. Они для себя этого добивались.
Закономерные вопросы. Почему сейчас и почему в Онимуша? Увековечить память легендарного актера? В игре про демонов? Ето бы если нашего Вячеслава Тихонова увековечили в Nazi Zombie Army. Так себе затея.
Я б понял, делали б Сарком что-то псевдо-реально-историчное как с Цусимой. Тогда б актер был бы в самую точку. А тут зачем? Скорее какой-то отмыв бабла, 2 года списывать деньги на непойми что.