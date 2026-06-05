Capcom открыла предзаказы Onimusha: Way of the Sword и раскрыла состав изданий

После недавней презентации State of Play компания Capcom запустила предзаказы на Onimusha: Way of the Sword — новую часть знаменитой серии экшенов. Релиз игры состоится 25 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Для владельцев консолей доступны как стандартные физические издания, так и версии со стилбуком. Стоимость базового издания составляет $69,99, а комплект со стальным кейсом обойдётся на пять долларов дороже.

Пользователи цифровых магазинов смогут выбрать между тремя вариантами покупки: Standard Edition, Deluxe Edition и Premium Deluxe Edition. Более дорогие версии предложат дополнительный внутриигровой контент, подробности о котором Capcom раскрыла на страницах предзаказа.

Все игроки, оформившие предзаказ, получат бонусные предметы. Кроме того, покупатели физических копий смогут рассчитывать на двустороннюю обложку с альтернативным оформлением.

На PC игра также доступна в нескольких цифровых магазинах. В некоторых из них уже предлагается скидка на стандартное издание по сравнению с рекомендованной ценой.

Onimusha: Way of the Sword станет первой полностью новой частью серии за многие годы. Проект разрабатывается силами Capcom и продолжит развивать фирменное сочетание самурайского экшена и сверхъестественных элементов, благодаря которому франшиза получила популярность ещё в начале 2000-х.