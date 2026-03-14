Capcom подтвердила готовность Onimusha: Way of the Sword и представила локацию под Киото

Capcom официально подтвердила, что работа над экшеном Onimusha: Way of the Sword близится к завершению. Режиссер игры Сатору Нихэй сообщил, что команда находится на финальном этапе, и призвал аудиторию набраться терпения в ожидании следующих крупных новостей.

Кроме того, разработчики приоткрыли завесу тайны над новой локацией — «Подземной лабораторией» (Underground Laboratory) под Киото. В этом секретном исследовательском комплексе фракция Докё выводит новых монстров (Гэнма). Сатору Нихэй подчеркнул, что при создании этого уровня авторы вдохновлялись эстетикой классических японских комнат страха, чтобы добиться гнетущей и пугающей атмосферы.

Релиз Onimusha: Way of the Sword намечен на 2026 год для PS5, Xbox Series X|S и PC (Steam).