Capcom показала 10-минутный обзорный трейлер Onimusha: Way of the Sword с фехтованием и силами Они

Capcom представила новый трейлер Onimusha: Way of the Sword, посвящённый ключевым особенностям грядущего экшена от третьего лица. Видео знакомит игроков с основными локациями, зрелищной боевой системой и сверхъестественными способностями перчатки Они, которые помогут в битвах с могущественными боссами.

Главным героем вновь станет Миямото Мусаси, отправившийся в охваченный хаосом Киото, где мир людей оказался под угрозой вторжения демонической расы Генма. В основе игрового процесса — стремительные поединки на мечах, точные парирования, поглощение душ поверженных врагов и использование силы Они для проведения разрушительных атак.

Трейлер также демонстрирует развитие экипировки и новые боевые приёмы, которые предстоит освоить по мере прохождения.

Onimusha: Way of the Sword выйдет 4 сентября 2026 года на ПК (Steam, Xbox на ПК и Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.