Capcom показала Леди Мурасаки в новом трейлере Onimusha: Way of the Sword

Компания Capcom опубликовала новый трейлер самурайского экшена Onimusha: Way of the Sword, посвященный Леди Мурасаки. Видео стало восьмой частью промо-цикла «Onimusha Kirokucho» («Необычные истории об Onimusha»), созданного для знакомства игроков с лором вселенной. Текст за кадром читает актриса озвучивания Юрири Нака. Она же подарила свой голос Леди Они — таинственной обитательнице мифической перчатки, которую использует главный герой.

Леди Мурасаки — знаменитая писательница эпохи Хэйан. Страсть к сочинительству оказалась сильнее смерти, и её дух до сих пор удерживается в мире живых. Сама она терпеть не может покидать стены дома, поэтому отправила в Киото своих верных стражей Комаину, чтобы те собирали для неё самые душераздирающие городские истории.

Долгожданный релиз Onimusha: Way of the Sword состоится уже 4 сентября на PS5, Xbox Series, Switch 2 и PC. Критики уже выставили игре высокие оценки (средний балл — 86%).