Capcom показала механику Перчатки Они в свежем трейлере Onimusha: Way of the Sword

Компания Capcom выпустила новый трейлер грядущего приключенческого экшена Onimusha: Way of the Sword. Ролик под названием Carve Your Legacy сфокусирован на демонстрации ключевых геймплейных механик и боевых стилей.

Центральной темой видео стала демонстрация Пути меча — комплексной системы фехтования, требующей от игрока высокой концентрации и точного тайминга. Главный герой сможет комбинировать классические атаки холодным оружием с магическими способностями Перчатки Они (Oni Gauntlet). Этот артефакт поглощает души поверженных демонов Генма, открывая доступ к сокрушительным техникам и альтернативным боевым приемам прямо во время динамичных дуэлей.

Релиз Onimusha: Way of the Sword состоится 4 сентября 2026 года. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК (в Steam и Epic Games Store).