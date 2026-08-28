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Onimusha: Way of the Sword 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.5 165 оценок

Capcom показала механику Перчатки Они в свежем трейлере Onimusha: Way of the Sword

Gruz_ Gruz_

Компания Capcom выпустила новый трейлер грядущего приключенческого экшена Onimusha: Way of the Sword. Ролик под названием Carve Your Legacy сфокусирован на демонстрации ключевых геймплейных механик и боевых стилей.

Центральной темой видео стала демонстрация Пути меча — комплексной системы фехтования, требующей от игрока высокой концентрации и точного тайминга. Главный герой сможет комбинировать классические атаки холодным оружием с магическими способностями Перчатки Они (Oni Gauntlet). Этот артефакт поглощает души поверженных демонов Генма, открывая доступ к сокрушительным техникам и альтернативным боевым приемам прямо во время динамичных дуэлей.

Релиз Onimusha: Way of the Sword состоится 4 сентября 2026 года. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК (в Steam и Epic Games Store).

Трейлеры 19
14
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Ds_Raider

И нулевая демонстрация боя с Бьяко в демке. Интересно, как много людей вообще поняли, что можно попробовать файт с боссом на экстрим режиме в новой демке

1
Jesse Faden

Блин, ну чего вы ещё Онимушой соблазняете, итак уже предзаказ на сентябрь сделал