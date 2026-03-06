Capcom показала новый трейлер Onimusha: Way of the Sword

Компания Capcom представила новый обзорный трейлер экшен-приключения Onimusha: Way of the Sword. Видео раскрывает ключевые детали будущей игры — от сюжета и атмосферы до особенностей боевой системы, однако точная дата релиза по-прежнему остаётся неизвестной.

Действие игры разворачивается в мрачной версии Киото, наполненной мистикой и тайнами. Главным героем выступает легендарный самурай Мусаси, которому предстоит сразиться с демоническими существами генма и раскрыть скрытые легенды, переплетающиеся с историей города.

В трейлере разработчики показали элементы сражений. Игрок сможет парировать мощные атаки противников, включая огромных демонов, а также использовать окружение во время боя. Например, можно столкнуть врага в висящую верёвку с бельём — она закроет ему обзор, из-за чего противник начнёт хаотично атаковать.

Также в ролике показали несколько геймплейных эпизодов, включая раннюю миссию и битву с соперником по имени Ганрю. Разработчики подчёркивают, что сюжет будет наполнен загадками и необычными историями Киото.

При этом авторы уже подтвердили, что в игре не появятся персонажи из прошлых частей серии, хотя проект и будет содержать различные отсылки к классическим играм франшизы Onimusha.

На данный момент Onimusha: Way of the Sword по-прежнему планируется к релизу в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, однако более точное окно выхода разработчики пока не раскрывают.