Capcom представила трейлер Onimusha: Way of the Sword о Человеке в Белом

Capcom опубликовала новый трейлер грядущего экшена Onimusha: Way of the Sword, полностью посвященный загадочному персонажу, известному как Человек в Белом. Данный видеоролик стал девятым эпизодом в официальном цикле короткометражек «Onimusha Kirokucho», раскрывающих лор вселенной.

Бессменным рассказчиком цикла выступает актриса Юрири Нака, подарившая свой голос Даме Они. В этих видео она раскрывает ключевые арки персонажей и лор опаснейших боссов, известных как «Грозные Враги».

Свежий трейлер детально фокусируется на Человеке в Белом — таинственной фигуре, которая вручила мистические Перчатки Они главным героям игры, Миямото Мусаси и Сасаки Ганрю. Персонаж продолжает регулярно и неожиданно появляться по ходу сюжета, однако его истинные намерения и мотивы до сих пор остаются неизвестными.

Кроме того, разработчики также показали, как изменился Ганрю после прошлой дуэли с Мусаси. Одержимый жаждой абсолютного могущества, мечник обратился к запретным и опасным практикам Перчатки Они. Это необратимо исказило не только его разум, но и физическое тело.

Onimusha: Way of the Sword выйдет 4 сентября для PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.