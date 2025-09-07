Capcom рассказала о причинах столь большой паузы между релизами новых игр из серии Onimusha

В интервью сайту JP Games продюсер Capcom Акихито Кадоваки ответил на несколько вопросов о Onimusha: Way of the Sword. По словам Кадоваки, причина, по которой они не выпустили новую игру по Onimusha раньше, несмотря на то, что многие в Capcom этого хотели, заключалась в том, что до этого времени у них не было для этого ни людей, ни движка.

Можно ожидать, что разработка такого проекта займет от 3 до 4 лет и потребует участия очень большого количества людей. Поэтому было довольно сложно собрать необходимые ресурсы для создания игры, то есть Onimusha.



В начале 2020 года у нас наконец-то появились специалисты, которые могли разработать игру, и в то же время наш собственный движок — RE Engine — наконец-то получил все необходимые нам возможности для создания игры, которую мы хотели. Это был как раз тот период, когда мы наконец-то начали делать то, что хотели.

Кроме того, Кадоваки рассказал, что они знают о желании фанатов получить римастер Onimusha 3, но в настоящее время они сосредоточены на разработке Onimusha Way of the Sword.

«Мы знаем, что есть желание увидеть римастер Onimusha 3. Мы часто получаем такие отзывы. Но в настоящее время в нашей команде около 170 человек, и все мы сосредоточены на Way of the Sword. Отвлечь кого-то от этой работы для другого римастера или любого другого параллельного проекта повредило бы текущему проекту, а мы не хотим ни в коем случае ставить под угрозу Way of the Sword», — заключил он.

Релиз Onimusha: Way of the Sword запланирован на 2026 год для PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Это будет новая игра в серии за более чем два десятилетия.