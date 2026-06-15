Capcom советует пройти старые части Onimusha, но гарантирует, что Way of the Sword поймут и новые игроки

Культовая серия экшенов Onimusha официально возвращается с новой номерной частью после более чем двадцатилетнего перерыва. Релиз продолжения под названием Onimusha: Way of the Sword состоится этой осенью. Один из самых частых вопросов среди игроков — нужно ли знать сюжет прошлых частей, чтобы погрузиться в новое приключение.
В рамках Summer Game Fest 2026 продюсер проекта Акихито Кадоваки прокомментировал роль недавних переизданий Onimusha: Warlords и Onimusha 2: Samurai’s Destiny. По его словам, современные ремастеры помогают Capcom привлечь молодую аудиторию и плавно подвести её к релизу продолжения, однако они не являются обязательным порогом входа.
Новая игра создается максимально дружелюбной к новичкам, которым будет комфортно играть без знания предыстории.
«На самом деле Way of the Sword — очень увлекательная игра, которая совсем скоро станет доступна абсолютно каждому. Разумеется, мы советуем пройти первую и вторую части, но важно понимать, что каждый проект обладает своими уникальными чертами. Мы будем рады, если игроки смогут оценить всю серию целиком», — подчеркнул Кадоваки.
Для франшизы, которая около 20 лет не получала крупных продолжений, такой шаг полностью оправдан: разработчики сохраняют баланс между уважением к фанатам лора и привлечением новой аудитории.
Релиз игры состоится 25 сентября на PS5, Xbox Series X|S, PC и Nintendo Switch 2
Ядерной бомбой по ним американцы шарахнули, а игры у нас недоступны. Подсосики
С удовольствим, Капком, гоните сюда Онимушу с Жаном Рено😏 // Александр Карцев
ок 1вая и 2рая есть переиздание в стиме, а 3 и 4 часть где брать если только не на торентах. 4тая вроде вообще ток на ПС2 была
1 прошел, 2ую пока нет, в процессе
реально, 3,4 где брать? на плати.ру 3 часть у барын вагон стоит