Capcom советует пройти старые части Onimusha, но гарантирует, что Way of the Sword поймут и новые игроки

Культовая серия экшенов Onimusha официально возвращается с новой номерной частью после более чем двадцатилетнего перерыва. Релиз продолжения под названием Onimusha: Way of the Sword состоится этой осенью. Один из самых частых вопросов среди игроков — нужно ли знать сюжет прошлых частей, чтобы погрузиться в новое приключение.

В рамках Summer Game Fest 2026 продюсер проекта Акихито Кадоваки прокомментировал роль недавних переизданий Onimusha: Warlords и Onimusha 2: Samurai’s Destiny. По его словам, современные ремастеры помогают Capcom привлечь молодую аудиторию и плавно подвести её к релизу продолжения, однако они не являются обязательным порогом входа.

Новая игра создается максимально дружелюбной к новичкам, которым будет комфортно играть без знания предыстории.

«На самом деле Way of the Sword — очень увлекательная игра, которая совсем скоро станет доступна абсолютно каждому. Разумеется, мы советуем пройти первую и вторую части, но важно понимать, что каждый проект обладает своими уникальными чертами. Мы будем рады, если игроки смогут оценить всю серию целиком», — подчеркнул Кадоваки.

Для франшизы, которая около 20 лет не получала крупных продолжений, такой шаг полностью оправдан: разработчики сохраняют баланс между уважением к фанатам лора и привлечением новой аудитории.

Релиз игры состоится 25 сентября на PS5, Xbox Series X|S, PC и Nintendo Switch 2