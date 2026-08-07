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Onimusha: Way of the Sword 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.4 153 оценки

Capcom создала деформированную катану ради уникального звука в Onimusha: Way of the Sword

Gruz_ Gruz_

Японская компания Capcom пошла на исключительные меры ради создания уникального аудиоряда в экшене Onimusha: Way of the Sword. Аудиодиректор проекта Сюнити Сува сообщил в интервью, что команда была вынуждена выковать специальный кастомный меч. Привычные, аутентичные японские катаны звучали слишком чисто и не могли передать нужной художественной жестокости самурайских поединков.

Для записи боевых эффектов в Foley-студии изготовили клинок с измененной геометрией — его лезвие сделали значительно толще стандартного, а у самого основания рукояти добавили выразительный изгиб. Эту конструкцию дополнительно оснастили накладками из различных видов металла и камней, чтобы получить максимально грязный и тяжелый скрежет при блокировании и парировании ударов.

Сюнити Сува отметил, что разработчики сознательно отказались от исторической достоверности звука ради кинематографической экспрессии. Главная задача аудиодизайна — заставить каждый пропущенный или заблокированный удар звучать грязно и бескомпромиссно. Пока Сасаки Гандзю сражается изящно и плавно, размашистые атаки Мусаси должны восприниматься максимально осязаемо. Необработанный и резкий скрежет кастомного клинка подчеркивает суровую тяжесть каждого самурайского поединка.

Релиз Onimusha: Way of the Sword — первой полноценной части серии за последние 20 лет — запланирован на 4 сентября 2026 года для PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

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9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Greencore

Лучше бы они игры нормальные создали, а не тот понос, который они создают и называют играми.

11
Egik81

Проще говоря, теперь и катана, звучит не исторически достоверно. А мне кажется причина в экономии. Которую теперь через маркетинг пытаются выдать за то что типа мы все только для вас.

p.s. Дэвид Бейкер ау.

4
Zere

Нет что бы хотя бы изображение катаны из игры приложить... Не говоря уже о реальной...