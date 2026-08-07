Capcom создала деформированную катану ради уникального звука в Onimusha: Way of the Sword

Японская компания Capcom пошла на исключительные меры ради создания уникального аудиоряда в экшене Onimusha: Way of the Sword. Аудиодиректор проекта Сюнити Сува сообщил в интервью, что команда была вынуждена выковать специальный кастомный меч. Привычные, аутентичные японские катаны звучали слишком чисто и не могли передать нужной художественной жестокости самурайских поединков.

Для записи боевых эффектов в Foley-студии изготовили клинок с измененной геометрией — его лезвие сделали значительно толще стандартного, а у самого основания рукояти добавили выразительный изгиб. Эту конструкцию дополнительно оснастили накладками из различных видов металла и камней, чтобы получить максимально грязный и тяжелый скрежет при блокировании и парировании ударов.

Сюнити Сува отметил, что разработчики сознательно отказались от исторической достоверности звука ради кинематографической экспрессии. Главная задача аудиодизайна — заставить каждый пропущенный или заблокированный удар звучать грязно и бескомпромиссно. Пока Сасаки Гандзю сражается изящно и плавно, размашистые атаки Мусаси должны восприниматься максимально осязаемо. Необработанный и резкий скрежет кастомного клинка подчеркивает суровую тяжесть каждого самурайского поединка.

Релиз Onimusha: Way of the Sword — первой полноценной части серии за последние 20 лет — запланирован на 4 сентября 2026 года для PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.