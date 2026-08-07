Capcom создала деформированную катану ради уникального звука в Onimusha: Way of the Sword

Японская компания Capcom пошла на исключительные меры ради создания уникального аудиоряда в экшене Onimusha: Way of the Sword. Аудиодиректор проекта Сюнити Сува сообщил в интервью, что команда была вынуждена выковать специальный кастомный меч. Привычные, аутентичные японские катаны звучали слишком чисто и не могли передать нужной художественной жестокости самурайских поединков.
Для записи боевых эффектов в Foley-студии изготовили клинок с измененной геометрией — его лезвие сделали значительно толще стандартного, а у самого основания рукояти добавили выразительный изгиб. Эту конструкцию дополнительно оснастили накладками из различных видов металла и камней, чтобы получить максимально грязный и тяжелый скрежет при блокировании и парировании ударов.
Сюнити Сува отметил, что разработчики сознательно отказались от исторической достоверности звука ради кинематографической экспрессии. Главная задача аудиодизайна — заставить каждый пропущенный или заблокированный удар звучать грязно и бескомпромиссно. Пока Сасаки Гандзю сражается изящно и плавно, размашистые атаки Мусаси должны восприниматься максимально осязаемо. Необработанный и резкий скрежет кастомного клинка подчеркивает суровую тяжесть каждого самурайского поединка.
Релиз Onimusha: Way of the Sword — первой полноценной части серии за последние 20 лет — запланирован на 4 сентября 2026 года для PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
Лучше бы они игры нормальные создали, а не тот понос, который они создают и называют играми.
Проще говоря, теперь и катана, звучит не исторически достоверно. А мне кажется причина в экономии. Которую теперь через маркетинг пытаются выдать за то что типа мы все только для вас.
p.s. Дэвид Бейкер ау.
Нет что бы хотя бы изображение катаны из игры приложить... Не говоря уже о реальной...