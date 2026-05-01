Capcom тизерит скорое объявление даты релиза Onimusha: Way Of The Sword

Capcom намекнула на скорый анонс даты выхода Onimusha: Way of the Sword, опубликовав серию постов в официальном аккаунте игры на X, намекая на то, что полная информация может появиться совсем скоро.

В забавном кроссоверном моменте Диана — один из центральных персонажей Pragmata от Capcom — «взломала» аккаунт Onimusha: Way of the Sword на X. Она поделилась несколькими новыми скриншотами из игры, подчеркнув жутковатые локации и пошутив о загрузке модуля с японским языком.

В конце выступления Диана намекнула на нечто более существенное. Она рассказала, что «нашла кое-что в своих файлах, указывающее на дату выхода Onimusha: Way of the Sword», но прежде чем она успела загрузить необходимый модуль для просмотра, её спутник, Хью, прервал трансляцию, заставив её выйти из игры.

Теперь фанаты затаили дыхание, зная, что объявление даты выхода уже совсем близко. Вероятно, официальное объявление состоится в ближайшем будущем.