Capcom возродила легендарную серию на TGA 2024, анонсировав Onimusha: Way of the Sword

Японская компания Capcom решила вернуться к одной из своих культовых франшиз. После успеха ремейков Resident Evil, разработчики объявили о создании новой части в серии Onimusha. Игра с подзаголовком Onimusha: Way of the Sword будет представлять собой обновленное видение классического хоррор-экшена, сохраняя фирменную атмосферу ужаса.

Игра создается на движке REengine, что обещает невероятно детализированную графику. Система боя обновлена, чтобы соответствовать современным стандартам, но при этом сохраняет дух оригинальной серии.

Дебютный трейлер демонстрирует напряженный экшен от третьего лица и мрачные, атмосферные локации. Судя по игровому процессу, разработчики вдохновлялись такими хитами, как Elden Ring, Dark Souls и Nioh. Игроков ждут открытые пространства, сложные схватки и глубокая боевка.

Onimusha: Way of the Sword станет перезагрузкой франшизы, сохранив её уникальность, но сделав доступной как для новичков, так и для старых фанатов. Релиз игры запланирован на 2026 год, подробности о сюжете и геймплее пока держатся в секрете.