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Onimusha: Way of the Sword 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
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Capcom возродила легендарную серию на TGA 2024, анонсировав Onimusha: Way of the Sword

Gutsz
Новости

Японская компания Capcom решила вернуться к одной из своих культовых франшиз. После успеха ремейков Resident Evil, разработчики объявили о создании новой части в серии Onimusha. Игра с подзаголовком Onimusha: Way of the Sword будет представлять собой обновленное видение классического хоррор-экшена, сохраняя фирменную атмосферу ужаса.

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Игра создается на движке REengine, что обещает невероятно детализированную графику. Система боя обновлена, чтобы соответствовать современным стандартам, но при этом сохраняет дух оригинальной серии.

Дебютный трейлер демонстрирует напряженный экшен от третьего лица и мрачные, атмосферные локации. Судя по игровому процессу, разработчики вдохновлялись такими хитами, как Elden Ring, Dark Souls и Nioh. Игроков ждут открытые пространства, сложные схватки и глубокая боевка.

Onimusha: Way of the Sword станет перезагрузкой франшизы, сохранив её уникальность, но сделав доступной как для новичков, так и для старых фанатов. Релиз игры запланирован на 2026 год, подробности о сюжете и геймплее пока держатся в секрете.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
ГАЗ-М20

Выглядит круто. Ждемс.

0
ыпар опрао

2026 год? Рановато анонсировали. Жаль, долго ждать...

0
inkomniak

Крутая игра

0
Ashley33

С удовольствием поиграл бы с римейки первых трёх.

0
Kenn1y

А Dino Crysis типо нафиг, ясно.

0
G-1

Вери найс гуд найс.

0
Go Go Go Godzillaaa

О круто жду я проходил все части серия игр Onimusha.

0
Незнайка на Земле4444

Дино-кризис поинтересней будет.

0
Mihanbo

из легендарного помню только шикарный интро ролик онимуши3 с драками,досихпор один из лучших что видел!

0
William Dwight

сосалик от капком? возьмите мои деньги!

-1
Madiark

Неожиданно, эту игру теперь буду гораздо больше ждать чем фем ведьмак 4

-1
Lady_Leda

Без Жана Рено это не онимуша)

-3