Демоверсия Onimusha: Way of the Sword не отражает производительность полной версии; на ПК будет доступен бенчмарк

Разработчики Onimusha: Way of the Sword предупредили, что демоверсия игры не отражает финальную производительность полной версии.

По словам авторов, текущий билд всё ещё находится на стадии доработки, поэтому показатели FPS, стабильность и общее техническое состояние могут отличаться от релизной версии. Для более точной оценки производительности на ПК позже выпустят официальный бенчмарк-инструмент, который позволит проверить, как игра будет работать на конкретной системе.

Capcom также призвала игроков следить за дальнейшими обновлениями, связанными с тестированием и оптимизацией проекта.