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Onimusha: Way of the Sword 25.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.3 126 оценок

Демоверсия Onimusha: Way of the Sword не отражает производительность полной версии; на ПК будет доступен бенчмарк

monk70 monk70

Разработчики Onimusha: Way of the Sword предупредили, что демоверсия игры не отражает финальную производительность полной версии.

По словам авторов, текущий билд всё ещё находится на стадии доработки, поэтому показатели FPS, стабильность и общее техническое состояние могут отличаться от релизной версии. Для более точной оценки производительности на ПК позже выпустят официальный бенчмарк-инструмент, который позволит проверить, как игра будет работать на конкретной системе.

Capcom также призвала игроков следить за дальнейшими обновлениями, связанными с тестированием и оптимизацией проекта.

5
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Ds_Raider

Вот бы кэпы ещё и эти изменения на протяжении 3х месяцев демонстировали в демке

2
KeyMaelorin

Ну главное что жирный 4де виталик уже готов в это играть, как нибудь потом. Для кого......... ааа, для своих подписчиков, для кого же ещё.