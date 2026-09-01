Демоверсия Onimusha: Way of the Sword превысила 2 миллиона загрузок - игроки получат подарок

Capcom сообщила, что демоверсию Onimusha: Way of the Sword скачали уже более 2 миллионов раз по всему миру. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и отметили ещё одно важное достижение сообщества.

В рамках специального события игрокам удалось совместными усилиями набрать 10 миллионов Иссэн. За выполнение этой цели Capcom раздаст всем пользователям Красные души — полезный внутриигровой ресурс, который поможет в прохождении полной версии игры.

Релиз Onimusha: Way of the Sword состоится 4 сентября 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.