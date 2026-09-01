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Onimusha: Way of the Sword 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.4 169 оценок

Демоверсия Onimusha: Way of the Sword превысила 2 миллиона загрузок - игроки получат подарок

monk70 monk70

Capcom сообщила, что демоверсию Onimusha: Way of the Sword скачали уже более 2 миллионов раз по всему миру. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и отметили ещё одно важное достижение сообщества.

В рамках специального события игрокам удалось совместными усилиями набрать 10 миллионов Иссэн. За выполнение этой цели Capcom раздаст всем пользователям Красные души — полезный внутриигровой ресурс, который поможет в прохождении полной версии игры.

Релиз Onimusha: Way of the Sword состоится 4 сентября 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Индустрия 14
12
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
ZovCthulhu

Уже куплена. Джу

3
fury bryan

В Российском стиме не доступна, будем брать в общерегиональном магазине значит 😁

2
Rio17

Добро ❤️👍