Демоверсия Onimusha: Way of the Sword превысила 2 миллиона загрузок - игроки получат подарок

Capcom сообщила, что демоверсию Onimusha: Way of the Sword скачали уже более 2 миллионов раз по всему миру. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и отметили ещё одно важное достижение сообщества.
В рамках специального события игрокам удалось совместными усилиями набрать 10 миллионов Иссэн. За выполнение этой цели Capcom раздаст всем пользователям Красные души — полезный внутриигровой ресурс, который поможет в прохождении полной версии игры.
Релиз Onimusha: Way of the Sword состоится 4 сентября 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
Уже куплена. Джу
В Российском стиме не доступна, будем брать в общерегиональном магазине значит 😁
Добро ❤️👍