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Onimusha: Way of the Sword 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.4 169 оценок

Докё - безумный творец Генмы в новом ролике Onimusha: Way of the Sword

monk70 monk70

Capcom продолжает серию Onimusha Curious Cases — коротких видеороликов, в которых Леди Они (озвучена Юрири Нака) рассказывает о ключевых персонажах и самых опасных противниках Onimusha: Way of the Sword.

На этот раз в центре внимания оказался Докё — загадочное и пугающее существо, посвятившее себя созданию новых разновидностей Генмы.

Согласно официальному описанию, Докё проводит почти всё своё время в лаборатории, скрытой глубоко под столицей. Именно там он одержимо экспериментирует над Генмой, выводя всё новые и новые чудовищные формы демонов

Его лаборатория выглядит как настоящий кошмар: жуткие инструменты, изуродованные создания и мрачная атмосфера с первого взгляда выдают извращённую натуру её хозяина. Capcom прямо подчёркивает, что окружающая обстановка отражает его болезненные вкусы и фанатичную преданность своим экспериментам.

Релиз Onimusha: Way of the Sword запланирован на 4 сентября 2026 года для ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Трейлеры 21
7
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Crosh1980

Неплохо, очень неплохо!

Pojilaya kikimora

Да что блятт за анимеша???

CRAZY rock GAME

Прикольно, но Phantom Blade Zero по лучше, в конце года может и возьму