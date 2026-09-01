Докё - безумный творец Генмы в новом ролике Onimusha: Way of the Sword

Capcom продолжает серию Onimusha Curious Cases — коротких видеороликов, в которых Леди Они (озвучена Юрири Нака) рассказывает о ключевых персонажах и самых опасных противниках Onimusha: Way of the Sword.

На этот раз в центре внимания оказался Докё — загадочное и пугающее существо, посвятившее себя созданию новых разновидностей Генмы.

Согласно официальному описанию, Докё проводит почти всё своё время в лаборатории, скрытой глубоко под столицей. Именно там он одержимо экспериментирует над Генмой, выводя всё новые и новые чудовищные формы демонов

Его лаборатория выглядит как настоящий кошмар: жуткие инструменты, изуродованные создания и мрачная атмосфера с первого взгляда выдают извращённую натуру её хозяина. Capcom прямо подчёркивает, что окружающая обстановка отражает его болезненные вкусы и фанатичную преданность своим экспериментам.

Релиз Onimusha: Way of the Sword запланирован на 4 сентября 2026 года для ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.