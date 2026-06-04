Фанаты Souls недовольны сложностью демо Onimusha

Пользователь @iExplosiveRage выложил видео, где прошёл босса Сасаки Кодзиро (легендарный японский фехтовальщик) без единого удара по себе.
Что сказал автор:
Игра просто потрясающая и очень приятная, она подарила мне те самые ощущения от Sekiro. Всё в ней на высшем уровне, кроме сложности. Разработчикам нужно срочно что-то решать с врагами: сделать их намного агрессивнее и уменьшить здоровье главного героя. Потому что нелогично убивать всех с двух ударов, даже легендарного Сасаки Кодзиро. Вы совсем не цените Сасаки.
Реакция сообщества:
Окно парирования слишком большое.
Нужно ужесточить тайминг и сделать врагов агрессивнее.
Разбавили для казуалов.
Сложно судить по демо. Возможно, в более поздних областях игра станет заметно сложнее.
Учитывая, что Capcom в последнее время закрывает хард сложность за первым прохождением, фанатам соулсов придётся потерпеть. Совет: представить первое прохождение как забег от костра до босса после поражения.
Имбецилы соулс жанра реально достали нормальных геймеров
Но это не соулс.
Так это не Соулс, ну сразу видно не знакомых с прошлыми играми Фанатиков Соулсов....
Задрот соулс задрочил босса на ноудемедж и потому просит увеличения сложности - конечно же мы его внимательно слушаем. А ещё стоит прислушаться к спидраннерам и нодезраннерам - нормальных игроков же не осталось наверное, одни ноулайферы.
Этим играм уже давно требуется 2 отдельных сложности:
"Играю впервые"
"Больной ублюдок"
Накуй пусть идут фанаты сосалы и секиро,игра не про это и никогда ей не была