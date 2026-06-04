Фанаты Souls недовольны сложностью демо Onimusha

Пользователь @iExplosiveRage выложил видео, где прошёл босса Сасаки Кодзиро (легендарный японский фехтовальщик) без единого удара по себе.

Что сказал автор:

Игра просто потрясающая и очень приятная, она подарила мне те самые ощущения от Sekiro. Всё в ней на высшем уровне, кроме сложности. Разработчикам нужно срочно что-то решать с врагами: сделать их намного агрессивнее и уменьшить здоровье главного героя. Потому что нелогично убивать всех с двух ударов, даже легендарного Сасаки Кодзиро. Вы совсем не цените Сасаки.

Реакция сообщества:

Окно парирования слишком большое.

Нужно ужесточить тайминг и сделать врагов агрессивнее.

Разбавили для казуалов.

Сложно судить по демо. Возможно, в более поздних областях игра станет заметно сложнее.

Учитывая, что Capcom в последнее время закрывает хард сложность за первым прохождением, фанатам соулсов придётся потерпеть. Совет: представить первое прохождение как забег от костра до босса после поражения.