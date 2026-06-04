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Onimusha: Way of the Sword 25.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.3 122 оценки

Фанаты Souls недовольны сложностью демо Onimusha

pgsvcks pgsvcks

Пользователь @iExplosiveRage выложил видео, где прошёл босса Сасаки Кодзиро (легендарный японский фехтовальщик) без единого удара по себе.

Что сказал автор:

Игра просто потрясающая и очень приятная, она подарила мне те самые ощущения от Sekiro. Всё в ней на высшем уровне, кроме сложности. Разработчикам нужно срочно что-то решать с врагами: сделать их намного агрессивнее и уменьшить здоровье главного героя. Потому что нелогично убивать всех с двух ударов, даже легендарного Сасаки Кодзиро. Вы совсем не цените Сасаки.

Реакция сообщества:

Окно парирования слишком большое.
Нужно ужесточить тайминг и сделать врагов агрессивнее.
Разбавили для казуалов.
Сложно судить по демо. Возможно, в более поздних областях игра станет заметно сложнее.

Учитывая, что Capcom в последнее время закрывает хард сложность за первым прохождением, фанатам соулсов придётся потерпеть. Совет: представить первое прохождение как забег от костра до босса после поражения.

26
44
Комментарии:  44
Ваш комментарий
Madiark

Имбецилы соулс жанра реально достали нормальных геймеров

34
bysaturn

Но это не соулс.

16
potemkin2021

Так это не Соулс, ну сразу видно не знакомых с прошлыми играми Фанатиков Соулсов....

16
Дмитрий Пампух

Задрот соулс задрочил босса на ноудемедж и потому просит увеличения сложности - конечно же мы его внимательно слушаем. А ещё стоит прислушаться к спидраннерам и нодезраннерам - нормальных игроков же не осталось наверное, одни ноулайферы.

Этим играм уже давно требуется 2 отдельных сложности:

"Играю впервые"

"Больной ублюдок"

14
shecter

Накуй пусть идут фанаты сосалы и секиро,игра не про это и никогда ей не была

11
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