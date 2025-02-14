Главный герой Onimusha: Way of the Sword вдохновлен образом Тосиро Мифунэ - иконой самурайских фильмов

Главный герой Onimusha: Way of the Sword вдохновлен образом Тосиро Мифунэ, легендарного японского актера, ставшего иконой жанра самурайских фильмов. Его роль в культовых лентах Акиры Куросавы, таких как Семь самураев, сделала Мифунэ символом японского кино. Для Onimusha Capcom выбрала этот образ, придав персонажу не только внешний вид, но и душевную глубину.
Главным героем игры станет Миямото Мусаси, бесстрашный самурай, который борется с магией и насилием, проходя через жестокие сражения. За голос героя отвечает актер Кэнъитиро Томсонт.
Onimusha: Way of the Sword предложит игрокам методичные клинковые дуэли с элементами магии. Новый элемент геймплея — магическая перчатка, расширяющая арсенал персонажа.
Игра планируется к выпуску в 2026 году на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Точная дата релиза пока не названа.
Я так и подумал, когда увидел трейлер.
Он играл Миямото Мусаси в кинотрилогии 1954-1956.
Перчатка была во всех частях.
Классно тогда. Недавно смотреть снова великий фильм величайшего Куросава Семь Самураев. Советую посмотреть кто не видел. Этот великий фильм стал основой для великого вестерна Великолепная Семёрка.
Как и Телохранитель стал Пригоршней Долларов.
Спасибо, Я посмотрю
С этим актером есть и в современном сеттинге, так сказать, фильмы. Тоже классные.
Я о фильмах Куросава Сан)
И в правду хороший актёр и фильмы с ним хороши.
Даже в аниме по Онимуша, Мусаши прям выглядит как Тоширо😁
Все верно, это же вам не юбисофт, которые вдохновлялись лживой статьей на Википедии
приятно видеть любителей Японской классики с Тоширо
За это плюс. великолепный актер, и классные фильмы! рекомендую
Семь самураев, Три негодяя в скрытой крепости, Телохранитель, Трон в крови, Расемон и Красная борода не прямо самурайские боевики но все равно Куросава. Потом трилогия про самурая того самого Миямото Мусаши, Восстание самураев, Меч судьбы но там гг уже другой не менее великий актер Тацуя Накадай с которым нужно смотреть Харакири, Тень война, Ран, Золото сёгуна и тд В принципе если это самурайский боевик и там есть один или оба этих актера - то от стоящий.
Да.... классика.
Два состояния пана Тосиро
Душевненько!!
вот Мифунэ
почему об этом говорить если персонажа назвали другим именем и никакой почестии самому актеру?