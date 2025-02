Главный герой Onimusha: Way of the Sword вдохновлен образом Тосиро Мифунэ - иконой самурайских фильмов

Главный герой Onimusha: Way of the Sword вдохновлен образом Тосиро Мифунэ, легендарного японского актера, ставшего иконой жанра самурайских фильмов. Его роль в культовых лентах Акиры Куросавы, таких как Семь самураев, сделала Мифунэ символом японского кино. Для Onimusha Capcom выбрала этот образ, придав персонажу не только внешний вид, но и душевную глубину.

Главным героем игры станет Миямото Мусаси, бесстрашный самурай, который борется с магией и насилием, проходя через жестокие сражения. За голос героя отвечает актер Кэнъитиро Томсонт.

Onimusha: Way of the Sword предложит игрокам методичные клинковые дуэли с элементами магии. Новый элемент геймплея — магическая перчатка, расширяющая арсенал персонажа.

Игра планируется к выпуску в 2026 году на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Точная дата релиза пока не названа.