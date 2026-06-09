"Игра будет сложной": разработчики Onimusha: Way of the Sword успокоили хардкорных геймеров и похвастались демкой

Недавно компания Capcom выпустила бесплатную демоверсию самурайского экшена Onimusha: Way of the Sword. Пробная версия привлекла огромное внимание аудитории. Как сообщается на официальной странице серии в социальной сети X, демку загрузили уже более 1 миллиона раз. Однако среди волны положительных отзывов оказался и весьма настораживающий фидбек — ветераны франшизы массово жаловались на то, что игра кажется «слишком легкой», а врагам не хватает агрессивности даже на повышенной сложности.

Чтобы развеять опасения комьюнити, на связь вышел продюсер проекта Акихито Кадоваки. В своем специальном обращении он поблагодарил геймеров за потрясающую статистику скачиваний и честные отзывы, а затем подробно объяснил техническую причину возникшего дисбаланса.

Оказалось, что демоверсия была создана со специфическим прицелом на широкую аудиторию, чтобы просто показать все механики нового экшена. События демки разворачиваются на территории Храма Киёмидзу-дэра — это самый ранний этап сюжетной истории. Однако при этом разработчики искусственно вооружили главного героя Миямото Мусаси мощными навыками, которые в финальной игре можно будет открыть лишь ближе к концу прохождения. Вполне естественно, что с таким поздним высокоуровневым арсеналом уничтожать слабых стартовых демонов оказалось очень легко.

Кадоваки заверил фанатов, что в финальном билде игры вас ждет по-настоящему суровое испытание, за которое всегда так любили серию Onimusha. Полноценный экшен предложит гораздо более опасных рядовых противников и свирепых боссов, чья агрессия и характеристики будут адекватно и жестко сбалансированы под ваш текущий арсенал.

Релиз Onimusha: Way of the Sword запланирован на 25 сентября 2026 года. Игра выйдет на ПК, а также консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.