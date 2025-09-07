Игроков ждут настоящие испытания в сюжетном режиме Onimusha: Way of the Sword

Игры серии Onimusha зачастую ассоциируются с высокой сложностью освоения, но при этом они не задумывались как игры, напоминающие по сложности серии Souls. В следующей части серии, Onimusha: Way of the Sword, разработчики постарались создать глубокий и сложный уровень сложности, но не настолько, чтобы забросить игру на полпути. Именно для этого в игре представлены два различных уровня сложности, один из которых — более доступный сюжетный режим.

В интервью Denfaminicogamer геймдиректор Сатору Нихей поделился подробной информацией об особенностях «более легкого» режима Onimusha: Way of the Sword. В сюжетный режим наряду с уменьшением таких параметров, как сила атак противников, добавлены более понятные элементы интерфейса (в том числе подсказки на экране), а также более щадящие тайминги.

По словам продюсера Акихито Кадоваки, разработчики не хотели просто снизить параметры врагов и все. Сюжетный режим был создан, чтобы упростить выполнение таких движений, как отклонение атак и фирменный прием Иссен. При этом Capcom не стремится сделать игру слишком сложной, как soulslike, но и не хотят, чтобы Onimusha: Way of the Sword проходилась слишком легко. По их словам, в этой игре не удастся так просто избежать смерти, так как игрок будет «умирать, учиться и двигаться дальше».

Чтобы игрокам было интересно продолжать игру даже после множества неудач, разработчики добавили специальные системы. Среди них — прокачка на основе души, которая повышает силу атаки, открывает новые способности, увеличивает длительность техник и расширяет общие возможности игрока. Задача — стимулировать упорство игрока и дать ему чувство успеха, независимо от уровня мастерства.

Ориентировочный срок выхода Onimusha: Way of the Sword — 2026 год для PC (Steam), PS5 и Xbox Series X❘S.