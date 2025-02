Игры серии Onimusha резко подорожали после анонса Way of the Sword

Перед выходом Onimusha: Way of the Sword в 2026 году, игры серии Onimusha от Capcom переживают настоящий рост цен. Анонс новой части на The Game Awards в 2024 году привлек внимание к старым играм франшизы, что вызвало резкое подорожание коллекционных изданий.

По данным PriceCharting, старые игры серии, особенно для PS2, значительно подорожали за последние два месяца. Однако, стоит отметить, что рост цен не был одинаковым для всех частей. Например, Onimusha: Warlords стоит около 11 долларов, а Onimusha 2: Samurai's Destiny — 15 долларов, с незначительным увеличением стоимости. В то же время, Onimusha 3: Demon Siege, которая раньше стоила менее 20 долларов, теперь оценивается в 25 долларов.

Самым заметным ростом цен отличается Onimusha: Dawn of Dreams — её цена возросла с 40 до 60 долларов. Но самое удивительное произошло с ремастером Onimusha: Warlords для PS4, который после анонса Way of the Sword резко подорожал с 15-20 долларов до 60-80 долларов на вторичном рынке.

Если вы хотите познакомиться с серией или вернуться к ней, хорошая новость заключается в том, что Onimusha: Warlords доступна в цифровом виде на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC, что позволит сэкономить на покупке. Также стоит отметить, что ремастер Onimusha 2: Samurai's Destiny выйдет 23 мая 2025 года, предоставляя шанс ознакомиться с классикой по доступной цене.