Инсайдер назвал дату выхода Onimusha: Way of The Sword, экшен выйдет уже в сентябре

В сети появилась неподтвержденная, но весьма интригующая информация касательно релиза долгожданного самурайского экшена Onimusha: Way of The Sword от компании Capcom. Если верить свежей утечке, проект может увидеть свет уже через пару месяцев — осенью.

Информацией поделился пользователь соцсети X (ранее Twitter) под псевдонимом intercelluar. В своем посте он заявил, что запуск игры запланирован на 25 сентября 2026 года. Изначально инсайдер написал про 26 сентября, однако в комментариях ему резонно указали, что это число выпадает на субботу, в то время как Capcom традиционно выпускает свои крупные игры исключительно по пятницам. Автор оперативно признал свою опечатку и исправил дату на пятницу, 25 сентября.

Ранее именно инсайдер intercelluar стал автором нескольких крупных подтвержденных утечек: он опубликовал в сети кадры грядущего ремейка Assassin's Creed Black Flag Resynced до их официального показа, а также раскрыл существование проектов Rayman Legends Retold и Rayman Origins Enhanced Edition.

Тем не менее, сам автор подчеркивает, что располагает «старыми данными». В современной игровой индустрии сроки нередко сдвигаются на этапах финальной полировки, поэтому внутренняя дата выхода Capcom уже могла претерпеть изменения. До официальных заявлений японского издателя на летних презентациях геймерам остается относиться к этой информации как к обнадеживающему слуху. В любом случае ждать осталось недолго неделя летних презентаций со всеми игровыми анонсами закончится уже в это воскресенье.