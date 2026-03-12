ЧАТ ИГРЫ
Onimusha: Way of the Sword 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 111 оценок

Инсайдер: Onimusha: Way of the Sword появится на Nintendo Switch 2

Gruz_ Gruz_

На прошлой неделе Capcom представила свежий ролик приключенческого экшена Onimusha: Way of the Sword. Пока владельцы ПК и консолей текущего поколения готовятся к релизу в этом году, в сети появились слухи о расширении списка платформ.

В то же время инсайдер Nash Weedle сообщил, что получил информацию о ещё одной платформе, на которой появится игра. По его данным, планируется версия для Switch 2, а в дополнение к ней — фигурка Amiibo с протагонистом игры, Мусаси.

Несмотря на отсутствие официальных анонсов, Capcom уже подтвердила выход Pragmata и Monster Hunter Stories 3 на наследнице Switch. Учитывая, что на консоли Nintendo также представлена Resident Evil Requiem, расширение списка целевых систем для Onimusha кажется лишь вопросом времени.

Комментарии:  1
Глеб Мусаси

еще одно мыло для мыльной консоли

1