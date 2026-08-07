Команда аниматоров Onimusha: Way of the Sword глубоко изучала фехтование на мечах

Одни из самых больших похвал, полученных за демоверсию Onimusha: Way of the Sword, касаются плавной анимации фехтования на мечах. В интервью PCGamer директор по анимации Хироши Юген рассказал, как студия работала над тем, чтобы внутриигровые анимации обеспечивали игрокам идеальный уровень обратной связи. Поскольку предстоящая игра ориентирована на более реалистичный стиль экшена, он также сказал, что команде пришлось провести серьёзное исследование реальных боев на мечах.

Когда мы приступаем к созданию экшена в наших играх, первым шагом всегда является своего рода самообразование и изучение того, как это делать и как это использовать. Затем мы переходим к этапам проектирования и захвата движений. Поэтому я сел и поговорил с режиссёром, и мы решили, что действительно хотим сосредоточиться на создании очень реалистичных, основанных на реальности боев на мечах для игры, и поэтому с самого начала главной целью было прежде всего изучить глубины фехтования и то, как это сделать.

Это исследование также включало в себя контакты с экспертами по фехтованию, что, в свою очередь, привело команду к встрече со студией захвата движений Katsugekiza, которая специализируется на этом виде экшена.

Мы решили, что лучше всего обратиться к экспертам в этой области, и нас познакомили с художниками по захвату движений и координаторами трюков в студии Katsugekiza Motion Capture Studio. Таким образом, нас объединили с экспертом, который разбирается в хореографии фехтования и предоставлял подобные услуги для множества известных фильмов и сериалов.

Чтобы точно передать мастерство владения мечом главного героя Миямото Мусаси, команде пришлось использовать студию захвата движений Capcom в Осаке, которая оснащена 150 высокотехнологичными камерами, используемыми для отслеживания и записи движений актёров, которые затем можно анимировать в самой игре. Модернизация собственного движка RE Engine также оказалась жизненно важной для точной записи движений художников по захвату движений.

Благодаря репетиционным дублям мы можем дорабатывать их, пока не добьёмся результата, который нас полностью устроит. И, как и в случае с репетиционными дублями, после записи мы можем мгновенно просмотреть результат в движке. Мы можем проверить движение там.

Хотя у Югена много обязанностей, связанных с записью анимации для Onimusha: Way of the Sword, он объяснил, что окончательное решение по-прежнему остаётся за режиссёром игры. Тем не менее, обсуждений по-прежнему много. Юген вспомнил моменты, когда, хотя аниматоры были довольны захватом движений, сами актёры были не удовлетворены.

В конечном итоге все решения принимаются режиссёром игры. Именно он даёт окончательное одобрение. Но бывали случаи, когда мы довольны игрой актёров, но они сами не удовлетворены. Они говорят: «Нет, нет, нет, это было неправильно. Мне нужно переиграть». И поэтому часто приходится делать все больше и больше дублей, пока все не будут довольны.

Onimusha: Way of the Sword разрабатывается для ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 и запланирована к выходу 4 сентября.