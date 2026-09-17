Миямото Мусаси из Onimusha: Way of the Sword получит экшен-фигурку от Hiya Toys

Анонс первой официальной лицензионной фигурки Миямото Мусаси, главного героя недавнего экшена Onimusha: Way of the Sword от Capcom, был лишь вопросом времени. Известный производитель коллекционных моделей Hiya Toys официально подтвердил, что проект находится в активной разработке.

На данный момент компания не раскрывает подробные технические характеристики, стоимость и дату начала предзаказов. Тем не менее разработчики уже опубликовали первое изображение прототипа в масштабе 1/12. Известно, что фигурка будет подвижной, а при воссоздании костюма легендарного самурая производитель задействует элементы из настоящей ткани.

Вышедший в сентябре 2026 года приключенческий экшен Onimusha: Way of the Sword триумфально возродил франшизу Capcom после 20 лет молчания. Игра сразу ворвалась в топ-чарты Steam, получив восторженные отзывы от критиков и геймеров. Сюжет рассказывает о самурае Миямото Мусаси, который защищает Киото эпохи Эдо от демонов с помощью мистической перчатки Они.