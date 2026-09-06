Модификация для Onimusha: Way of the Sword включает RTGI и RTAO

Одной из главных претензий к Onimusha: Way of the Sword является графика. Хотя игра на движке RE Engine, она не в полной мере использует возможности трассировки лучей. В результате изображение выглядело очень плоским. Но теперь моддер переработал игру, разблокировав трассировку лучей глобального освящения и трассировку лучей окружающего затенения.

Модификация Graphics Enhancement Mod разблокирует RTGI и RTAO. По умолчанию игра использует трассировку лучей только для отражений. Модификация также позволяет выходить за рамки внутриигрового меню для нескольких других настроек. Это включает разрешение трассировки лучей и качество бликов. Вы также получаете больший контроль над тенями, экранными эффектами и шумоподавлением.

Моддер также поделился несколькими сравнительными снимками «до» и «после». Оригинальные кадры слева, а кадры с трассировкой лучей — справа.. Несмотря на то, что RTGI и RTAO являются неофициальными функциями трассировки лучей, они могут значительно улучшить качество изображения. Благодаря им освещение выглядит более естественным и реалистичным.

Вы можете заметить, что некоторые области выглядят немного темнее с RTGI и RTAO. Как объяснил моддер, в играх Capcom с официальной поддержкой RTGI часто добавляются дополнительные источники света в каждую сцену. Это даёт RTGI больше света для отражения и помогает ему выглядеть правильно.

В Onimusha: Way of the Sword не планировалось использовать RTGI. Capcom, вероятно, знала, что эта функция не будет включена. В результате в некоторых областях очень мало света.

Единственное реальное решение — переработать эти сцены и добавить новые источники света. Это похоже на то, что сделал моддер с демо-версией Onimusha Enhanced Light и RE4R RE. Однако моддер JoHien ещё не решил, будет ли он делать то же самое для этой игры. На это потребуется много времени, чтобы сделать всё правильно.

Тем не менее, нынешний мод может значительно улучшить графику игры. Более того, он включает в себя множество опций графики для тонкой настройки.