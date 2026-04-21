"Мы ещё не закончили с 2026 годом": Capcom гарантирует выход новой Onimusha в этом году

2026 год становится годом Capcom. Компания выпускает один релиз за другим, все они хорошо принимаются, и, похоже, это ещё далеко не конец, и в этом году ожидаются новые релизы.
В недавнем посте в социальных сетях Capcom опубликовала фразу «мы ещё не закончили с 2026 годом», сопроводив её изображением игр Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3, Pragmata и Onimusha: Way of the Sword. Первые три игры помечены как «Выпущены», а Onimusha — как «Скоро выйдет». В сообщении подтверждается, что долгожданное возвращение франшизы Onimusha по-прежнему запланировано на этот год, что укрепляет сильную линейку игр Capcom на 2026 год и подтверждает статус Onimusha как следующего крупного релиза компании.
Onimusha: Way of the Sword обещает вернуть классические элементы серии, такие как поглощение душ. В то же время команда внедряет новые механики, которые добавляют реализма в игровой процесс. Среди новых возможностей выделяется способность парировать удары, чтобы истощить выносливость боссов, а также использовать специальные атаки, способные уничтожить части тела врага.
В настоящее время релиз Onimusha: Way of the Sword запланирован на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.
*бут этот год получается. Я рад за них. Развели меня на 2 игры как минимум, пришлось отстёгивать капусту этим ребятам.
Кстати Onimusha тоже с русской озвучкой!
Короче 2026 год по играм за Капком. Надеюсь какая то из их игр возьмет игру года, заслужили
Очень жду. Хоть бы окно релиза... сузили.
И это есть хорошо 👍