"Мы ещё не закончили с 2026 годом": Capcom гарантирует выход новой Onimusha в этом году

2026 год становится годом Capcom. Компания выпускает один релиз за другим, все они хорошо принимаются, и, похоже, это ещё далеко не конец, и в этом году ожидаются новые релизы.

В недавнем посте в социальных сетях Capcom опубликовала фразу «мы ещё не закончили с 2026 годом», сопроводив её изображением игр Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3, Pragmata и Onimusha: Way of the Sword. Первые три игры помечены как «Выпущены», а Onimusha — как «Скоро выйдет». В сообщении подтверждается, что долгожданное возвращение франшизы Onimusha по-прежнему запланировано на этот год, что укрепляет сильную линейку игр Capcom на 2026 год и подтверждает статус Onimusha как следующего крупного релиза компании.

Onimusha: Way of the Sword обещает вернуть классические элементы серии, такие как поглощение душ. В то же время команда внедряет новые механики, которые добавляют реализма в игровой процесс. Среди новых возможностей выделяется способность парировать удары, чтобы истощить выносливость боссов, а также использовать специальные атаки, способные уничтожить части тела врага.

В настоящее время релиз Onimusha: Way of the Sword запланирован на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.