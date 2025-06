На Summer Game Fest 2025 показали динамичный геймплейный трейлер Onimusha: Way of the Sword

Capcom представила второй официальный трейлер Onimusha: Way of the Sword в рамках Summer Game Fest 2025. Уже скоро нас ждет возвращение культовой серии самурайских экшенов с современной графикой, но оригинальным динамичным геймплеем.

На этот раз в трейлере сделан акцент на зрелищные сражения, таинственные сверхъестественные способности и новых противников, включая монструозного воина с пылающим животом, которого главный герой побеждает в духе классических дуэлей из японского эпоса.

В трейлере также появляется персонаж по имени Сасаки Ганрю — обладатель легендарной «Демонической перчатки», которая, судя по всему, вновь становится центральным элементом сюжета.

Onimusha: Way of the Sword выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.